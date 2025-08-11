Фото: Укринформ

Это решение было принято на фоне обострения ситуации с ударами по газовой инфраструктуре Украины, по которой транспортируется азербайджанский газ.

Недавно состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Украины, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы безопасности энергетических сетей. В частности, стороны уделили внимание российским ударам по газопроводам и нефтяной базе SOCAR в Одессе, что вызвало беспокойство из-за возможных последствий для энергоснабжения.

По сообщениям СМИ, Азербайджан также рассматривает возможность отмены эмбарго на поставки вооружения Украине в случае продолжения атак на газовую инфраструктуру. Такой шаг может стать ответом на дестабилизацию в энергетическом секторе, где задействован азербайджанский газ.

Эта помощь и потенциальная поддержка свидетельствуют о стремлении Азербайджана сохранять партнерские отношения с Украиной, а также реагировать на вызовы, влияющие на региональную безопасность и экономику.

Напомним, в ночь на 6 августа РФ атаковала компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи Румынии. Через объект поставлялся азербайджанский газ. На месте удара работают специалисты по установлению последствий атаки.