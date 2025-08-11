Азербайджан выделяет $2 млн Министерству энергетики для помощи Украине
Президент Азербайджана распорядился выделить Министерству энергетики страны два миллиона долларов для оказания гуманитарной помощи Украине
Об этом сообщается на официальном сайте Президента Азербайджанской Республики, передает RegioNews.
Это решение было принято на фоне обострения ситуации с ударами по газовой инфраструктуре Украины, по которой транспортируется азербайджанский газ.
Недавно состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Украины, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы безопасности энергетических сетей. В частности, стороны уделили внимание российским ударам по газопроводам и нефтяной базе SOCAR в Одессе, что вызвало беспокойство из-за возможных последствий для энергоснабжения.
По сообщениям СМИ, Азербайджан также рассматривает возможность отмены эмбарго на поставки вооружения Украине в случае продолжения атак на газовую инфраструктуру. Такой шаг может стать ответом на дестабилизацию в энергетическом секторе, где задействован азербайджанский газ.
Эта помощь и потенциальная поддержка свидетельствуют о стремлении Азербайджана сохранять партнерские отношения с Украиной, а также реагировать на вызовы, влияющие на региональную безопасность и экономику.
Напомним, в ночь на 6 августа РФ атаковала компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи Румынии. Через объект поставлялся азербайджанский газ. На месте удара работают специалисты по установлению последствий атаки.