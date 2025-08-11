13:35  11 августа
На Львовщине горел частный пансионат для пожилых людей
10:40  11 августа
В Днепре зафиксировали опасное "цветение" воды
07:36  11 августа
В Киевской области собака напала на 9-летнего мальчика: полиция открыла дело
11 августа 2025, 14:42

Азербайджан выделяет $2 млн Министерству энергетики для помощи Украине

11 августа 2025, 14:42
Фото: Укринформ
Президент Азербайджана распорядился выделить Министерству энергетики страны два миллиона долларов для оказания гуманитарной помощи Украине

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Азербайджанской Республики, передает RegioNews.

Это решение было принято на фоне обострения ситуации с ударами по газовой инфраструктуре Украины, по которой транспортируется азербайджанский газ.

Недавно состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Украины, в ходе которого обсуждались актуальные вопросы безопасности энергетических сетей. В частности, стороны уделили внимание российским ударам по газопроводам и нефтяной базе SOCAR в Одессе, что вызвало беспокойство из-за возможных последствий для энергоснабжения.

По сообщениям СМИ, Азербайджан также рассматривает возможность отмены эмбарго на поставки вооружения Украине в случае продолжения атак на газовую инфраструктуру. Такой шаг может стать ответом на дестабилизацию в энергетическом секторе, где задействован азербайджанский газ.

Эта помощь и потенциальная поддержка свидетельствуют о стремлении Азербайджана сохранять партнерские отношения с Украиной, а также реагировать на вызовы, влияющие на региональную безопасность и экономику.

Напомним, в ночь на 6 августа РФ атаковала компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи Румынии. Через объект поставлялся азербайджанский газ. На месте удара работают специалисты по установлению последствий атаки.

Возвращение из оккупации: 14-летнюю украинку спасли от интерната в РФ
11 августа 2025, 14:34
В ГПСУ рассказали, сколько военных РФ прибыли в Беларусь
11 августа 2025, 14:21
В Украине продолжается масштабная "облава" на уклонистов: уже почти 30 подозрений
11 августа 2025, 12:04
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
В Харькове будут судить женщину, которая "наводила" вражеские удары на военные объекты
11 августа 2025, 17:21
Ученые открыли метод восстановления воспоминаний при болезни Альцгеймера
11 августа 2025, 17:07
В Днепропетровской области экс-чиновников "Укрзализныци" и директора фирмы подозревают в хищении 6,7 млн грн
11 августа 2025, 16:52
Путин готов оставить Херсон и Запорожье Украине, но есть условие
11 августа 2025, 16:35
В Днепропетровской области прекратили деятельность "медцентра", который продавал наркотики
11 августа 2025, 16:28
В Киеве в реке Десенка нашли тело утонувшего мужчины
11 августа 2025, 16:07
На Закарпатье задержали иностранного туриста, пытавшегося незаконно попасть в Словакию
11 августа 2025, 15:59
Елена Шуляк рассказала, как украинцам получить психологическую помощь рядом с домом
11 августа 2025, 15:44
С утра на Никопольщине – пятеро пострадавших, в самом Никополе – трое
11 августа 2025, 15:36
В Житомирской области бухгалтер воинской части присвоил более 800 тыс. грн зарплатных средств
11 августа 2025, 15:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
