19:28  11 серпня
Україну накриє антициклон: якою буде погода 12 серпня
18:29  11 серпня
Стало відомо, де зараз арештована яхта Медведчука за 200 мільйонів доларів
14:49  11 серпня
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
11 серпня 2025, 20:00

Зустріч Зеленського та Путіна: Трамп розкрив свої плани

11 серпня 2025, 20:00
Фото: YouTube
Президент США Дональд Трамп зробив нові заяви перед зустріччю з Путіним. На цей раз він висловився щодо зустрічі з президентом України

Про це президент США заявив під час зустрічі з журналістами, передає RegioNews.

За словами Дональда Трампа, після зустрічі з російським диктатором, він хоче організувати зустріч Зеленського та Путіна. При цьому він наразі не впевнений, чи був би він сам присутній на такій зустрічі.

"Зрештою, я посаджу їх двох в одну кімнату. Я буду там або мене не буде. І я думаю, що це вирішиться", - сказав Трамп.

Нагадаємо, Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці. Також кілька європейських лідерів оприлюднили спільну заяву про мирне врегулювання конфлікту в Україні. У ній вони підкреслюють важливість чесного завершення війни, але деталі пропонованих кроків залишаються невідомими.

08 серпня 2025
07 серпня 2025
