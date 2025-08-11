Фото: YouTube

Президент США Дональд Трамп зробив нові заяви перед зустріччю з Путіним. На цей раз він висловився щодо зустрічі з президентом України

Про це президент США заявив під час зустрічі з журналістами, передає RegioNews.

За словами Дональда Трампа, після зустрічі з російським диктатором, він хоче організувати зустріч Зеленського та Путіна. При цьому він наразі не впевнений, чи був би він сам присутній на такій зустрічі.

"Зрештою, я посаджу їх двох в одну кімнату. Я буду там або мене не буде. І я думаю, що це вирішиться", - сказав Трамп.

Нагадаємо, Трамп і Путін зустрінуться 15 серпня на Алясці. Також кілька європейських лідерів оприлюднили спільну заяву про мирне врегулювання конфлікту в Україні. У ній вони підкреслюють важливість чесного завершення війни, але деталі пропонованих кроків залишаються невідомими.