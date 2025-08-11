Путин готов оставить Херсон и Запорожье Украине, но есть условие

иллюстративное фото: из открытых источников

Российский диктатор Путин готов оставить Херсон и Запорожье Украине, если РФ сможет использовать эти территории для доступа в Крым

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Financial Times.

Ранее сообщалось, что президент РФ Путин не намерен отказываться от своих территориальных амбиций или рассматривать неблагоприятные для себя условия мира.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на анонсированную встречу Трампа и Путина. Он заявил, что украинский народ заслуживает мира, однако этот мир должен быть достойным. По мнению Зеленского, РФ начала эту войну и РФ должна ее закончить.