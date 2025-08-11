13:35  11 августа
На Львовщине горел частный пансионат для пожилых людей
10:40  11 августа
В Днепре зафиксировали опасное "цветение" воды
07:36  11 августа
В Киевской области собака напала на 9-летнего мальчика: полиция открыла дело
11 августа 2025, 16:35

Путин готов оставить Херсон и Запорожье Украине, но есть условие

11 августа 2025, 16:35
иллюстративное фото: из открытых источников
Российский диктатор Путин готов оставить Херсон и Запорожье Украине, если РФ сможет использовать эти территории для доступа в Крым

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Financial Times.

Ранее сообщалось, что президент РФ Путин не намерен отказываться от своих территориальных амбиций или рассматривать неблагоприятные для себя условия мира.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на анонсированную встречу Трампа и Путина. Он заявил, что украинский народ заслуживает мира, однако этот мир должен быть достойным. По мнению Зеленского, РФ начала эту войну и РФ должна ее закончить.

В ГПСУ рассказали, сколько военных РФ прибыли в Беларусь
11 августа 2025, 14:21
Помощь Украине оружием продолжится вне зависимости от встречи Трампа и Путина, – Рютте
11 августа 2025, 07:03
Джей Ди Венс заявил о прекращении США финансирования войны в Украине
10 августа 2025, 17:58
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
В Харькове будут судить женщину, которая "наводила" вражеские удары на военные объекты
11 августа 2025, 17:21
Ученые открыли метод восстановления воспоминаний при болезни Альцгеймера
11 августа 2025, 17:07
В Днепропетровской области экс-чиновников "Укрзализныци" и директора фирмы подозревают в хищении 6,7 млн грн
11 августа 2025, 16:52
В Днепропетровской области прекратили деятельность "медцентра", который продавал наркотики
11 августа 2025, 16:28
В Киеве в реке Десенка нашли тело утонувшего мужчины
11 августа 2025, 16:07
На Закарпатье задержали иностранного туриста, пытавшегося незаконно попасть в Словакию
11 августа 2025, 15:59
Елена Шуляк рассказала, как украинцам получить психологическую помощь рядом с домом
11 августа 2025, 15:44
С утра на Никопольщине – пятеро пострадавших, в самом Никополе – трое
11 августа 2025, 15:36
В Житомирской области бухгалтер воинской части присвоил более 800 тыс. грн зарплатных средств
11 августа 2025, 15:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Сергей Фурса
