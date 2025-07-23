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23 июля 2025, 21:35

Днепр присоединился к всеукраинским протестам против закона №12414

23 июля 2025, 21:35
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Фото: Общественное Днепр
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В Днепре 23 июля состоялась уже вторая за два дня акция протеста, направленная против подписанного президентом закона №12414

Об этом сообщает "Общественное Днепр", передает RegioNews.

Документ, по мнению участников, подрывает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), меняя их подчинение и ослабляя институциональную автономию.

Митинг стартовал у здания областной государственной администрации в центре города. Люди собирались еще до 20:00, а уже через полчаса, по разным оценкам, на площади присутствовали от 200 до 400 человек. Среди них преобладали молодые участники, а также представители общественных инициатив. Протестующие держали в руках самодельные плакаты с лозунгами в поддержку независимых антикоррупционных органов.

Фото: Общественное Днепр
Фото: Общественное Днепр
Фото: Общественное Днепр

Атмосфера на месте оставалась мирной, протест проходил без инцидентов. Люди скандировали требования к власти пересмотреть подписанный документ и призывали президента ветировать закон. Участники отмечали, что принятие №12414 грозит вмешательством в расследование коррупционных преступлений и уменьшает прозрачность работы правоохранительных структур.

Эта акция стала частью всеукраинской волны протестов, которые охватили также Киев, Львов, Харьков, Одессу, Полтаву, Чернигов, Хмельницкий и другие города. Активисты по всей стране выступают с единственным требованием - сохранить независимость антикоррупционной инфраструктуры, которая, по их словам, является одним из ключевых достижений реформ последних лет.

Напомним, законопроект №12414 вызвал значительный общественный резонанс после голосования в Верховной Раде 22 июля. Оппозиционные политики и общественные организации заявляют, что документ нивелирует достижения в борьбе с коррупцией. Зеленский после митингов сделал заявление о НАБУ и САП: что обещает президент.

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