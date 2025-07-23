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23 июля 2025, 21:10

Одесситы собрались под зданием мэрии

23 июля 2025, 21:10
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Фото: Думская
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Жители Одессы собрались в протесты. Со временем сотни людей перешли к зданию городского совета

Такие кадры появляются в сети, передает RegioNews.

В СМИ публикуют фото из Одессы, где люди также вышли на митинги против законопроекта против ограничения НАБУ и САП. У людей можно увидеть плакаты: "Мой страх — это зашитые уста", "Антикоррупция не пугает, когда не воровал".

Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская

В местных Telegram-каналах сообщали, что митингующие стали перемещаться. Впоследствии стало известно, что они пришли в здание мэрии.

Напомним, 22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. Уже в тот же день в разных городах люди стали выходить на акции протеста. Зеленский наконец подписал документ.

23 июля президент Украины Зеленский отреагировал. Он заявил, что услышал, что говорят люди на улицах и в соцсетях. Президент пообещал подать новый законопроект о НАБУ и САП.

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