Фото: Думская

Такие кадры появляются в сети, передает RegioNews.

В СМИ публикуют фото из Одессы, где люди также вышли на митинги против законопроекта против ограничения НАБУ и САП. У людей можно увидеть плакаты: "Мой страх — это зашитые уста", "Антикоррупция не пугает, когда не воровал".

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

В местных Telegram-каналах сообщали, что митингующие стали перемещаться. Впоследствии стало известно, что они пришли в здание мэрии.

Напомним, 22 июля народные депутаты поддержали принятие законопроекта №12414. Критики закона отметили, что этот документ ограничивает НАБУ и САП. Уже в тот же день в разных городах люди стали выходить на акции протеста. Зеленский наконец подписал документ.

23 июля президент Украины Зеленский отреагировал. Он заявил, что услышал, что говорят люди на улицах и в соцсетях. Президент пообещал подать новый законопроект о НАБУ и САП.