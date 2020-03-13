Коронавирус: в Одессе "Седьмой километр" решили не закрывать

Крупнейший в стране и Европе промтоварный рынок "Седьмой километр", что под Одессой, не будут закрывать на карантин в связи с пандемией нового коронавируса

Фото: Думская

Крупнейший в стране и Европе промтоварный рынок "Седьмой километр", что под Одессой, не будут закрывать на карантин в связи с пандемией нового коронавируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую. Руководство сообщило, что рынок работать в прежнем режиме. График работы "Седьмого": с понедельника по четверг — с 6:00 до 15:00, суббота и воскресенье — с 6:00 до 16:00. Пятница — выходной. В издании отметили, что на рынке работает около 60 тысяч человек, а количество посетителей может достигать 200 тысяч.

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