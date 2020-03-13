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13 марта 2020, 11:50 3

Коронавирус: в Одессе "Седьмой километр" решили не закрывать

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13 марта 2020, 11:50 3
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Крупнейший в стране и Европе промтоварный рынок "Седьмой километр", что под Одессой, не будут закрывать на карантин в связи с пандемией нового коронавируса
Фото: Думская
Крупнейший в стране и Европе промтоварный рынок "Седьмой километр", что под Одессой, не будут закрывать на карантин в связи с пандемией нового коронавируса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

Руководство сообщило, что рынок работать в прежнем режиме.

График работы "Седьмого": с понедельника по четверг — с 6:00 до 15:00, суббота и воскресенье — с 6:00 до 16:00. Пятница — выходной.

В издании отметили, что на рынке работает около 60 тысяч человек, а количество посетителей может достигать 200 тысяч.


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