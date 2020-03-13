В Украине товары для борьбы с коронавирусом разрешат покупать без тендера
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала 1+1, передает RegioNews.
Отвечая на вопрос о том, как будут проводится закупки необходимого медицинского оборудования для лечения и профилактики коронавируса Олег Ляшко отметил, что они будут проводится без тендера.
"Будут закупки без тендера", – сказал Олег Ляшко.
По его словам, соответствующий законопроект инициировали в Министерстве здравоохранения Украины.
"Можно будет закупать медицинское оборудование без тендерных процедур, а также средства защиты и средства диагностики по списку, который определит Кабмин Украины для эффективного противодействия коронавирусной инфекции", – сказал замминистра.
Как известно, коронавирус обнаружили у 71-летней пенсионерки, вернувшейся из Польши и гостившей у родственников во Львове. Выявлено по меньшей мере 22 человека, с которыми она контактировала. Они - изолированы. Также женщина 8 марта посещала церковь.
Напомним, 3 марта во время брифинга заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко официально сообщил об обнаружении коронавируса в Черновцах.
Вчера, 12 марта, обнаружили еще два случая коронавируса - в Черновцах и Радомышле.
Хронику коронавируса в Украине можно прочитать тут.
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