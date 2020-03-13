В Украине товары для борьбы с коронавирусом разрешат покупать без тендера

В связи с угрозой распространения коронавируса, органам местной власти разрешат проводить без тендерных процедур закупки аппаратов вентиляции легких и других товаров для борьбы с вирусом

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В связи с угрозой распространения коронавируса, органам местной власти разрешат проводить без тендерных процедур закупки аппаратов вентиляции легких и других товаров для борьбы с вирусом

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