На Волині судитимуть водія за ДТП, в якій загинула 17-річна дівчина

Фото: прокуратура

На Волині будуть судити водія за смертельну ДТП у Торчині. Внаслідок аварії загинула неповнолітня

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Аварія сталась 19 грудня минулого року. 21-річний водій Volkswagen їхав автодорогою в селищі Торчин. Він перевищив швидкість, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, через що допустив занос транспортного засобу, наїзд на придорожнє дерево та перекидання на дах.

Внаслідок аварії 17-річна пасажирка загинула на місці. Зараз водій перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

"Прокурори відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 21-річного волинянина за фактом вчинення порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, на Миколаївщині зіткнулися автівки. Двоє людей загинули, одна постраждала.