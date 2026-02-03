00:55  03 лютого
Відомий український актор розповів, скільки коштує українське кіно
08:12  03 лютого
На Полтавщині зіткнулися легковик та автобус: є постраждалий
09:30  03 лютого
На Житомирщині неповнолітня стріляла в собаку з гвинтівки
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2026, 12:35

На Волині судитимуть водія за ДТП, в якій загинула 17-річна дівчина

03 лютого 2026, 12:35
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

На Волині будуть судити водія за смертельну ДТП у Торчині. Внаслідок аварії загинула неповнолітня

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Аварія сталась 19 грудня минулого року. 21-річний водій Volkswagen їхав автодорогою в селищі Торчин. Він перевищив швидкість, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, через що допустив занос транспортного засобу, наїзд на придорожнє дерево та перекидання на дах.

Внаслідок аварії 17-річна пасажирка загинула на місці. Зараз водій перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

"Прокурори відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 21-річного волинянина за фактом вчинення порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, на Миколаївщині зіткнулися автівки. Двоє людей загинули, одна постраждала.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія прокуратура Волинська область
У Харкові пасажирський автобус влетів у іномарку
02 лютого 2026, 18:55
ДТП на трасі на Хмельниччині: троє травмованих, серед них – 2-річна дитина
02 лютого 2026, 14:03
Смертельна ДТП на Житомирщині: в авто були діти
01 лютого 2026, 16:20
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
На Закарпатті чоловік із ножем накинувся на власного сина
03 лютого 2026, 13:35
На Київщині судитимуть підприємця за нелегальну АЗС
03 лютого 2026, 13:19
Вбив і розчленував: на Харківщині чоловік жорстоко розправився з братом-близнюком, і викинув голову на смітник
03 лютого 2026, 12:55
Розкрадання продуктів на понад 3 млн грн на Київщині: командира в/ч викрили як організатора
03 лютого 2026, 12:45
РФ цілеспрямовано хоче залишити українців без тепла в найсильніші морози – Міненерго
03 лютого 2026, 12:21
Через сильні морози Києво-Печерську лавру тимчасово закрили для відвідувачів
03 лютого 2026, 11:57
Росіяни вночі атакували пожежну частину на Запоріжжі
03 лютого 2026, 11:48
На Київщині зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки
03 лютого 2026, 11:29
В Одесі з 4 лютого школи повертаються до очного навчання
03 лютого 2026, 11:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »