В Харькове пассажирский автобус влетел в иномарку
Авария произошла утром 2 февраля. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
Предварительно, 73-летний водитель автобуса KARSAN не предпочел в движении и врезался в автомобиль Hyundai, за рулем которого находился 57-летний мужчина. Водитель автобуса был госпитализирован с травмами. Известно, что в момент ДТП пассажиров в автобусе не было.
"Информация о событии зарегистрирована в Едином учете", - сообщили в полиции.
