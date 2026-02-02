В Харькове пассажирский автобус влетел в иномарку

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.



Предварительно, 73-летний водитель автобуса KARSAN не предпочел в движении и врезался в автомобиль Hyundai, за рулем которого находился 57-летний мужчина. Водитель автобуса был госпитализирован с травмами. Известно, что в момент ДТП пассажиров в автобусе не было.

"Информация о событии зарегистрирована в Едином учете", - сообщили в полиции.

