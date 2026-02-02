Фото: полиция

ДТП произошло в воскресенье, 1 февраля, около 18:30 на трассе вблизи города Нетешин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Произошло столкновение между авто Citroen, за рулем которого находился 30-летний житель Славуты, и Volkswagen Transporter под управлением 34-летнего нетишинца.

Водитель Citroen получил политравму, мужчину госпитализировали в хирургическое отделение. Его 2-летняя дочь со значительными травмами попала в реанимацию.

Также травмы получила 34-летняя пассажирка Volkswagen – ее госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 29 января в Николаевской области столкнулись автомобили. Два человека погибли, одна пострадала.