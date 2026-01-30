Фото: полиция

ДТП произошло в четверг, 29 января, около 11:20 возле села Шевченково Николаевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись Mitsubishi Raider, под управлением 27-летнего водителя, и "ВАЗ-2115", за рулем которого находился 70-летний мужчина.

В результате столкновения водитель "ВАЗа" и его 69-летняя пассажирка погибли на месте. Их тела деблокировали сотрудники ГСЧС. Водитель Mitsubishi от госпитализации отказался, его травмированную 34-летнюю пассажирку доставили в больницу.

Водителя внедорожника задержали. Ему объявили подозрение.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

