30 января 2026, 12:23

В Николаевской области столкнулись автомобили: два человека погибли, одна пострадала

30 января 2026
Фото: полиция
ДТП произошло в четверг, 29 января, около 11:20 возле села Шевченково Николаевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись Mitsubishi Raider, под управлением 27-летнего водителя, и "ВАЗ-2115", за рулем которого находился 70-летний мужчина.

В результате столкновения водитель "ВАЗа" и его 69-летняя пассажирка погибли на месте. Их тела деблокировали сотрудники ГСЧС. Водитель Mitsubishi от госпитализации отказался, его травмированную 34-летнюю пассажирку доставили в больницу.

Водителя внедорожника задержали. Ему объявили подозрение.

На Киевщине столкнулись легковушки: два человека погибли, один пострадал

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

На Киевщине столкнулись автомобили: два человека погибли, один пострадал

Напомним, 29 января около 17:30 на Николаевщине в результате столкновения авто погиб один человек и еще двое травмированы.

