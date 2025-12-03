07:24  03 декабря
В Одессе разоблачили сеть нелегальных игорных заведений: организаторов будут судить
10:13  03 декабря
Собирал данные для РФ: в Киеве разоблачили работника охранной компании
12:53  03 декабря
В центре Полтавы пьяный водитель снес забор и мемориальные щиты
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2025, 12:38

На Волыни разоблачили схему контрабанды авто под видом гуманитарной помощи для военных

03 декабря 2025, 12:38
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Оперативники Волынского пограничного отряда разоблачили преступную схему незаконного ввоза автомобилей в Украину под видом гуманитарной помощи для ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Следствие установило, что группа лиц, среди которых руководители нескольких благотворительных организаций, ввозила подержанные автомобили в качестве гуманитарного груза, декларируя их как помощь для армии. На самом же деле эти автомобили не попадали в военные, а реализовывались на коммерческих онлайн-площадках частным лицам.

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых. В результате было изъято имущество более чем на 4,3 млн грн, в том числе почти 3 млн грн наличными и четыре автомобиля.

Как сообщалось, на Волыни бывший военный организовал схему бегства мужчин за границу. Стоила такая "услуга" в 6000 долларов США.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Волынская область Волынь контрабанда авто ГПСУ видео
На Волыни 15-летнего парня задержали за убийство пенсионерки
02 декабря 2025, 14:55
Граната на празднике: на Волыни мужчина чуть не взорвал семью
01 декабря 2025, 13:25
На Волыни во время пожара в деревянном доме погиб мужчина
29 ноября 2025, 11:03
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
В Минздраве рассказали, когда ждать пик заболеваемости ОРВИ
03 декабря 2025, 13:25
51% украинцев готовы протестовать, если страна пойдет на неприемлемые компромиссы – опрос
03 декабря 2025, 12:59
В Винницкой области задержали таксиста, который за деньги помогал мужчинам бежать за границу
03 декабря 2025, 12:59
"Челночная дипломатия" Виткоффа и Кушнера привела к их публичному позору
03 декабря 2025, 12:55
В центре Полтавы пьяный водитель снес забор и мемориальные щиты
03 декабря 2025, 12:53
В Ровенской области будут судить водителя, повлекшего смертельное ДТП
03 декабря 2025, 12:45
В Херсонской области из-за атаки дрона погиб пожилой мужчина
03 декабря 2025, 12:24
В ЕС заявили о "падении Покровска" после почти года ожесточенных боев
03 декабря 2025, 12:11
Фронт двигается к коллапсу
03 декабря 2025, 12:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »