На Волыни разоблачили схему контрабанды авто под видом гуманитарной помощи для военных

иллюстративное фото: из открытых источников

Оперативники Волынского пограничного отряда разоблачили преступную схему незаконного ввоза автомобилей в Украину под видом гуманитарной помощи для ВСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Следствие установило, что группа лиц, среди которых руководители нескольких благотворительных организаций, ввозила подержанные автомобили в качестве гуманитарного груза, декларируя их как помощь для армии. На самом же деле эти автомобили не попадали в военные, а реализовывались на коммерческих онлайн-площадках частным лицам.

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемых. В результате было изъято имущество более чем на 4,3 млн грн, в том числе почти 3 млн грн наличными и четыре автомобиля.

