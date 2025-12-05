Фото: Державна екологічна інспекція

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція, передає RegioNews.

Під час планової перевірки державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища за межами села Вічині Луцького району виявив два місця з явними слідами крові диких тварин. Поруч знайшли рештки двох лосів.

Обидва тварини занесені до Червоної книги України, що робить їх особливо цінною здобиччю для браконьєрів. На місце події була викликана слідчо-оперативна група для фіксації фактів та початку розслідування.

В Україні незаконне полювання на види, що перебувають під особливою охороною, передбачає кримінальну відповідальність згідно зі статтею 248 Кримінального кодексу. Порушникам загрожують штрафи, конфіскація знарядь полювання, відшкодування збитків – за одного лося це близько 130 тисяч гривень – а в окремих випадках можливе обмеження або позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, на Одещині викрили браконьєра, який завдав державі багатомільйонні збитки. Чоловік незаконно виловлював рибу забороненим знаряддям біля озера Алібей, не маючи жодних дозволів на промисел.