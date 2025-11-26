Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители раскрыли незаконную схему по выращиванию и переработке табака, организованную руководителем одного из агропредприятий

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Черновицкая областная прокуратура сообщила ему о подозрении по фактам незаконного изготовления и хранения подакцизной продукции, что квалифицируется по ч. 1 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что подозреваемый использовал как собственные, так и арендованные земельные участки на территории Днестровского района. Весной он засеял поля табаком, а в конце лета и начале осени организовал сбор урожая. После этого был налажен полный подпольный производственный цикл.

Для этого мужчина установил 12 контейнерных сушилок и оборудовал помещение для очистки, сортировки, прессования и фасовки табачного листа. Готовую продукцию хранили в складских помещениях, которые также находились в его пользовании.

Правоохранители раскрыли нелегальное производство в сентябре во время совместных следственных действий. В результате обысков было изъято более 25 тонн табачного сырья, промышленное оборудование, сушильные конструкции и специальная техника. По предварительным оценкам, общая стоимость изъятого имущества составляет около 30 миллионов гривен.

В настоящее время на изъятую продукцию и оборудование наложен арест. Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают возможных соучастников и каналы сбыта нелегально изготовленного табака, а также выясняют объем ущерба, нанесенного государственному бюджету.

Напомним, на Буковине правоохранители ликвидировали масштабную теневую табачную фабрику. Во время обысков на ней изъяли две промышленные линии, оборудование и десятки тонн сырья вместе с сотнями тысяч пачек контрафактных сигарет на сумму почти 20 млн гривен.