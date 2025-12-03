Фото: ілюстративне

На Волині готуються до продажу тисяч хвойних дерев, які можна придбати як зрізаними, так і живими для висадки після свят

Про це повідомляє Філія "Поліський лісовий офіс", передає RegioNews.

На Волині готуються до масштабного продажу новорічних ялинок і сосен. Поліський лісовий офіс планує реалізувати близько 10 тисяч дерев, а загалом разом із Рівненщиною очікують понад 20 тисяч хвойних дерев цього сезону.

Деревця продають на ярмарках, у лісництвах та рекреаційних комплексах. Ціни на зрізані ялинки залишилися соціальними: від 150 до 250 грн за деревце висотою від одного до півтора метра, а високі ялинки коштують дорожче. Окрім зрізаних дерев, доступні живі новорічні ялинки у контейнерах для тих, хто хоче висадити дерево після свят. Їхня вартість стартує від 500 грн залежно від висоти.

У підприємстві наголошують, що половину доходів від продажу спрямовують у місцеві бюджети та на заходи з лісовідновлення й охорони лісів. Всі ялинки марковані бирками зі штрихкодом або етикетками, що підтверджують їхню легальність. Перевірити походження дерев можна через платформу open.ukrforest.com, ввівши код із бірки.

На плантаціях, загальною площею майже 270 гектарів, ялинки та сосни вирощують на відстані, щоб гілки формували правильну конічну форму. При необхідності деревця заготують під час рубок формування та оздоровлення лісів.

Нагадаємо, українські фермери опинилися в скрутному становищі через різке падіння закупівельних цін на живих свиней до 75-100 гривень за кілограм, тоді як у супермаркетах свинина продовжує коштувати 250 гривень за кіло, а сало – 150-180 гривень. Цей дисбаланс між низькими цінами для виробників та стабільно високими роздрібними цінами загрожує скороченням виробництва свинини в Україні.