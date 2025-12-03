01:50  03 грудня
Продюсер Ігор Кондратюк зізнався, яка в нього пенсія
07:24  03 грудня
В Одесі викрили мережу нелегальних гральних закладів: організаторів судитимуть
10:13  03 грудня
Збирав дані для РФ: у Києві викрили працівника охоронної компанії
03 грудня 2025, 12:38

На Волині викрили схему контрабанди авто під виглядом гуманітарної допомоги для військових

03 грудня 2025, 12:38
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Оперативники Волинського прикордонного загону викрили злочинну схему незаконного ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Слідство встановило, що група осіб, серед яких – керівники кількох благодійних організацій, ввозила вживані автомобілі як гуманітарний вантаж, декларуючи їх як допомогу для армії. Насправді ж ці авто не потрапляли до військових, а реалізовувалися на комерційних онлайн-майданчиках приватним особам.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних. В результаті було вилучено майно на понад 4,3 млн грн, у тому числі майже 3 млн грн готівкою та чотири автомобілі.

Як повідомлялось, на Волині колишній військовий організував схему втечі чоловіків за кордон. Коштувала така "послуга" 6000 доларів США.

Волинська область Волинь контрабанда авто ДПСУ відео
