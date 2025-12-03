На Волині викрили схему контрабанди авто під виглядом гуманітарної допомоги для військових

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Оперативники Волинського прикордонного загону викрили злочинну схему незаконного ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Слідство встановило, що група осіб, серед яких – керівники кількох благодійних організацій, ввозила вживані автомобілі як гуманітарний вантаж, декларуючи їх як допомогу для армії. Насправді ж ці авто не потрапляли до військових, а реалізовувалися на комерційних онлайн-майданчиках приватним особам.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних. В результаті було вилучено майно на понад 4,3 млн грн, у тому числі майже 3 млн грн готівкою та чотири автомобілі.

Як повідомлялось, на Волині колишній військовий організував схему втечі чоловіків за кордон. Коштувала така "послуга" 6000 доларів США.