На Волыни бывший военный организовал схему побега мужчин за границу
Оперативники Волынского пограничного отряда разоблачили организованную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Два жителя Ковельского района наладили схему нелегального пересечения границы за пределами пунктов пропуска. Организатор – 32-летний бывший военнослужащий, который летом этого года уволился со службы по семейным обстоятельствам, без права носить военную форму.
За свои услуги дельцы требовали по 6000 долларов с клиента.
Правоохранители задержали организатора и его подельника на окраине Ковеля во время получения 24 тысяч долларов за переправку четырех мужчин. Правоохранители изъяли деньги, полученные за незаконную сделку.
Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная по корыстным мотивам, в составе группы).
Одному из дельцов суд назначил круглосуточный домашний арест на 60 суток, другому – ночной арест. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее на Буковине у границы с Молдовой задержали четырех мужчин и их проводника. Жители Киевской и Днепропетровской областей заплатили по 10 тысяч долларов за побег из страны.