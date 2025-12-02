Фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Два жителя Ковельского района наладили схему нелегального пересечения границы за пределами пунктов пропуска. Организатор – 32-летний бывший военнослужащий, который летом этого года уволился со службы по семейным обстоятельствам, без права носить военную форму.

За свои услуги дельцы требовали по 6000 долларов с клиента.

Правоохранители задержали организатора и его подельника на окраине Ковеля во время получения 24 тысяч долларов за переправку четырех мужчин. Правоохранители изъяли деньги, полученные за незаконную сделку.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная по корыстным мотивам, в составе группы).

Одному из дельцов суд назначил круглосуточный домашний арест на 60 суток, другому – ночной арест. Досудебное расследование продолжается.

