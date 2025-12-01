15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
09:00  01 грудня
На Полтавщині правоохоронець збив двох сестер-підлітків: обидві загинули
08:26  01 грудня
Арсенал зброї та наркотики: поліцейські затримали 38-річного сумчанина
01 грудня 2025, 13:25

Граната на святі: на Волині чоловік ледь не підірвав родину

01 грудня 2025, 13:25
Фото: Нацпооліція
Ковельські слідчі оголосили про підозру чоловіку за незаконне поводження зі зброєю

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 29 листопада в Ковельському районі.

Місцевий мешканець, 1963 року народження, погрожував підірвати гранату під час розпивання спиртних напоїв із рідними. Його родич вчасно вихопив предмет та від'єднав запал, внаслідок чого ніхто не постраждав.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції. Чоловіка затримали, а гранату вилучили вибухотехніки.

Фігуранту повідомили про підозру. Слідство триває.

Нагадаємо, на Прикарпатті 13-річний хлопець підірвав гранату в будинку. Трагедія сталася 21 листопада. За попередніми даними, підліток знайшов у помешканні гранату Ф-1 та привів її в дію. Від отриманих травм хлопець загинув на місці. Його 37-річного вітчима госпіталізували у важкому стані, однак за кілька днів він помер у лікарні.

