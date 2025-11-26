На Прикарпатье 13-летний парень взорвал гранату в доме: детали трагедии
В селе Венгерники Отинийской общины на Коломыйщине произошел взрыв, в результате которого погибли 13-летний парень и его отчим
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что трагедия произошла 21 ноября в частном доме
По предварительным данным, 13-летний подросток нашел в доме гранату Ф-1 и привел ее в действие. От полученных травм юноша погиб на месте. Его 37-летнего отчима госпитализировали в тяжелом состоянии, однако через несколько дней он скончался в больнице.
Правоохранители установили, что взрывное устройство незаконно приобрело и хранило 24-летний мужчина – старший брат погибшего. Его задержали и сообщили о подозрении.
Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.
Полиция в очередной раз отмечает: любые найденные или приобретенные взрывоопасные предметы представляют смертельную опасность. В случае их обнаружения необходимо немедленно уведомлять линию "102".
Напомним, в Киевской области пьяный мужчина бросил гранату в стену во время ссоры с супругой. Мужчину задержали и доставили в изолятор временного содержания. Ему объявлено подозрение за незаконное приобретение, перенос и хранение боеприпасов и взрывных устройств без соответствующего разрешения.