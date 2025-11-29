На Волині під час пожежі у дерев'яному будинку загинув чоловік

11:03  29 листопада
Фото: ДСНС Волині
Учора, 28 листопада, о 22:39 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному будинку у селі Видричі Камінь-Каширської громади

Про це повідомило Головне управління ДСНС у Волинській області, передає RegioNews.

Зазначається, що полум’я поширилося на стіни, хатні речі та сягнуло перекриття і покрівлі.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло господаря будинку, 1959 року народження. Пожежу ліквідували після опівночі.

Обставини загибелі чоловіка з’ясовують. Попередньо відомо, що ймовірною причиною займання стала несправність пічного опалення.

Також протягом минулої доби через недоліки у конструкціях пічного опалення сталося ще дві пожежі у житлових будинках – у селах Поляна та Запілля на Ковельщині. На щастя, там обійшлося без жертв.

Нагадаємо, в Івано-Франківську під час пожежі вогнеборці евакуювали семеро людей, серед них двоє дітей. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення пожежі та всі обставини події.

