15:12  14 листопада
У Києві правоохоронці затримали очільника політичної партії на хабарі у 160 00 доларів
10:17  14 листопада
На Полтавщині безпритульний собака покусав чотирьох дітей та двох дорослих
08:20  14 листопада
На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
14 листопада 2025, 16:04

На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон

14 листопада 2025, 16:04
фото: ДБР
ДБР викрило п’ятьох прикордонників, які допомогли понад сотні чоловіків незаконно виїхати за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За попередніми даними, через їхні дії понад 120 осіб змогли незаконно виїхати до Польщі через один із пунктів пропуску на Волині.

Слідчі встановили, що з жовтня 2023 по січень 2024 року інспектори умисно не здійснювали належного контролю під час перевірки документів. Вони вносили до баз даних неправдиві відомості, зазначаючи, що чоловіки нібито мають інвалідність, хоча насправді жодних підтверджувальних документів у них не було.

Вартість таких "послуг" могла сягати до 10 тисяч доларів США з особи.

Усім фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялось, на Волині двоє ділків організували "трансфер" чоловіків через кордон за 7 тисяч доларів. Тепер їм загрожує до 9 років ув’язнення.

11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
07 серпня 2025
