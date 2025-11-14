На Волині затримали прикордонників, які допомагали чоловікам незаконно виїхати за кордон

фото: ДБР

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За попередніми даними, через їхні дії понад 120 осіб змогли незаконно виїхати до Польщі через один із пунктів пропуску на Волині.

Слідчі встановили, що з жовтня 2023 по січень 2024 року інспектори умисно не здійснювали належного контролю під час перевірки документів. Вони вносили до баз даних неправдиві відомості, зазначаючи, що чоловіки нібито мають інвалідність, хоча насправді жодних підтверджувальних документів у них не було.

Вартість таких "послуг" могла сягати до 10 тисяч доларів США з особи.

Усім фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

