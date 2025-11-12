Фото: прокуратура

Прокуроры Волынской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении начальника Радошинского песчаного карьера и пятерых его сообщников. Речь идет о украденном песке в Укрзализныце.

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что начальник надлежащего АО "Укрзализныця" карьеру в районе Волынской области Ковеля наладил схему продажи песчаной смеси за наличные средства. При этом цены были занижены, а эти сделки не указаны в бухгалтерском учете предприятия.

К схеме мужчина привлек подчиненных. В частности, своего заместителя и бухгалтера. Злоумышленники также присваивали топливо, завышая в финансовой отчетности показатели его использования спецтехникой.

Известно, что за прошлый год они растратили более 60 тысяч тонн стоимостью более 5 миллионов гривен. Укрзализныци нанесли ущерб на 770 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области будут судить чиновника филиала "Укрзализныци" и директора подрядной компании за хищение более 6,7 млн грн бюджетных средств.