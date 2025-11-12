Фото: прокуратура

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо начальника Радошинського піщаного кар'єру та п'ятьох його спільників. Йдеться про вкрадений пісок в Укрзалізниці

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що начальник належного АТ "Укрзалізниця" кар'єру в Ковельському районі Волинської області налагодив схему продажу піщаної суміші за готівкові кошти. При цьому ціні були занижені, а ці операції не були вказані в бухгалтерському обліку підприємства.

До схеми чоловік залучив підлеглих. Зокрема, свого заступника та бухгалтера. Зловмисники також привласнювали паливо, завищуючи у фінансовій звітності показники щодо його використання спецтехнікою.

Відомо, що за минулий рік вони розтратили понад 60 тисяч тонн вартістю понад 5 мільйон гривень. Укрзалізниці завдали збитків на 770 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині судитимуть посадовця філії "Укрзалізниці" та директора підрядної компанії за розкрадання понад 6,7 млн грн бюджетних коштів.