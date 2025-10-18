В Волынской области на границе с Польшей может быть затруднено движение транспорта

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"20 октября работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области планируют проведение дорожных работ в пункте пропуска "Устилуг"", – сообщили в ведомстве.

В связи с этим на двое суток планируется полное перекрытие полосы движения "Красный коридор" на въезде в Украину.

Проезд транспортных средств будет осуществляться по другим полосам, поэтому возможно замедление движения и накопление автомобилей с польской стороны. Работы будут продолжаться до конца осени.

Напомним, на днях в Волынской области задержан мужчина, предлагавший пограничнику 2000 долларов за незаконный переход границы. Теперь ему грозит лишение свободы.