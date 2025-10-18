12:22  18 октября
РФ атаковала энергообъект на Черниговщине: без света осталось 17 тысяч потребителей
10:55  18 октября
В Харьковской области в результате российских обстрелов погиб 58-летний мужчина
09:55  18 октября
Ночью россияне атаковали Полтавщину дронами, повреждено предприятие
18 октября 2025, 14:39

В Волынской области на границе с Польшей может быть затруднено движение транспорта

18 октября 2025, 14:39
иллюстративное фото: из открытых источников
На пограничном пункте пропуска "Устилуг – Зосин" возможны усложнения движения из-за проведения дорожных работ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"20 октября работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области планируют проведение дорожных работ в пункте пропуска "Устилуг"", – сообщили в ведомстве.

В связи с этим на двое суток планируется полное перекрытие полосы движения "Красный коридор" на въезде в Украину.

Проезд транспортных средств будет осуществляться по другим полосам, поэтому возможно замедление движения и накопление автомобилей с польской стороны. Работы будут продолжаться до конца осени.

Напомним, на днях в Волынской области задержан мужчина, предлагавший пограничнику 2000 долларов за незаконный переход границы. Теперь ему грозит лишение свободы.

