В Волынской области на границе с Польшей может быть затруднено движение транспорта
На пограничном пункте пропуска "Устилуг – Зосин" возможны усложнения движения из-за проведения дорожных работ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
"20 октября работники Службы восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области планируют проведение дорожных работ в пункте пропуска "Устилуг"", – сообщили в ведомстве.
В связи с этим на двое суток планируется полное перекрытие полосы движения "Красный коридор" на въезде в Украину.
Проезд транспортных средств будет осуществляться по другим полосам, поэтому возможно замедление движения и накопление автомобилей с польской стороны. Работы будут продолжаться до конца осени.
