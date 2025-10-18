У Волинській області на кордоні з Польщею може бути ускладнено рух транспорту

ілюстративне фото: з відкритих джерел

На прикордонному пункті пропуску "Устилуг – Зосин" можливі ускладнення руху через проведення дорожніх робіт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну прикордонну службу України.

"20 жовтня працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області планують проведення дорожніх робіт у пункті пропуску "Устилуг", – повідомили у відомстві.

У зв'язку з цим на дві доби планується повне перекриття смуги руху "Червоний коридор" на в'їзді в Україну.

Проїзд транспортних засобів здійснюватиметься іншими смугами, тому можливе сповільнення руху та накопичення автомобілів з польської сторони. Роботи триватимуть до кінця осені.

