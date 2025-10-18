12:22  18 жовтня
РФ атакувала енергооб’єкт на Чернігівщині: без світла залишились 17 тисяч споживачів
10:55  18 жовтня
На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинув 58-річний чоловік
09:55  18 жовтня
Уночі росіяни атакувала Полтавщину дронами, пошкоджено підприємство
18 жовтня 2025, 14:39

У Волинській області на кордоні з Польщею може бути ускладнено рух транспорту

18 жовтня 2025, 14:39
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На прикордонному пункті пропуску "Устилуг – Зосин" можливі ускладнення руху через проведення дорожніх робіт

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну прикордонну службу України.

"20 жовтня працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області планують проведення дорожніх робіт у пункті пропуску "Устилуг", – повідомили у відомстві.

У зв'язку з цим на дві доби планується повне перекриття смуги руху "Червоний коридор" на в'їзді в Україну.

Проїзд транспортних засобів здійснюватиметься іншими смугами, тому можливе сповільнення руху та накопичення автомобілів з польської сторони. Роботи триватимуть до кінця осені.

Нагадаємо, на днях у Волинській області затримали чоловіка, який пропонував прикордоннику 2000 доларів за незаконний перехід кордону. Тепер йому загрожує позбавлення волі.

