12:50  13 жовтня
Трактор піднімали з води: на Рівненщині тракторист загинув у ДТП
10:44  13 жовтня
Не сподобалось фото: киянин побив і пограбував дівчину на побаченні
06:54  13 жовтня
Штормовий вітер і заморозки: синоптики попереджають українців про погіршення погоди
UA | RU
UA | RU
13 жовтня 2025, 17:58

На Волині затримали сім’ю, яка переправляла чоловіків за кордон

13 жовтня 2025, 17:58
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили діяльність групи осіб, яка займалася незаконним переправленням чоловіків за кордон на території Волині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Протиправну схему організував 63-річний уродженець Полтавської області разом із двома доньками, старша з яких має статус особи з інвалідністю ІІ групи. Саме з нею "клієнти" укладали фіктивні шлюби, аби надалі виїхати за кордон через пункти пропуску на українсько-польській ділянці. Коштувала така послуга 25 тисяч доларів.

Зловмисників затримали після чергової зустрічі із "клієнтом".

"Наразі затриманим особам повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч .3 ст. 332 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні на Волині біля кордону з Польщею знайшли мертвим військовослужбовця ДПСУ. Поряд із тілом прикордонника перебувала зброя.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Волинська область Волинь схема виїзд за кордон корупційна схема
На Волині прикордонники за допомогою дрона знайшли жінку, яка заблукала у лісі
13 жовтня 2025, 17:33
На Волині затримано двох зловмисників, які за 6500 доларів переправляли чоловіків до ЄС
08 жовтня 2025, 15:49
На Волині правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення сигарет вартістю понад 2,2 млн грн
08 жовтня 2025, 11:50
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
В Україні пропонують ввести День подяки, - законопроєкт
13 жовтня 2025, 19:02
На Київщині загорівся житловий будинок: є загиблий
13 жовтня 2025, 18:55
Трамп анонсував чергову зустріч із Зеленським
13 жовтня 2025, 18:45
Смертельна аварія на Львівщині: загинув пасажир, двоє водіїв у лікарні
13 жовтня 2025, 18:27
Пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 грудня – ПФ попередив про ризик втрати виплат
13 жовтня 2025, 18:21
На Полтавщині розслідують наругу над пам'ятником
13 жовтня 2025, 18:15
Священник з Дніпра порівняв цивільний шлюб із проституцією
13 жовтня 2025, 17:44
На Дніпропетровщині масово помирають голуби - що відбувається
13 жовтня 2025, 17:35
На Волині прикордонники за допомогою дрона знайшли жінку, яка заблукала у лісі
13 жовтня 2025, 17:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »