На Волині затримали сім’ю, яка переправляла чоловіків за кордон

фото: ДПСУ

Правоохоронці викрили діяльність групи осіб, яка займалася незаконним переправленням чоловіків за кордон на території Волині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Протиправну схему організував 63-річний уродженець Полтавської області разом із двома доньками, старша з яких має статус особи з інвалідністю ІІ групи. Саме з нею "клієнти" укладали фіктивні шлюби, аби надалі виїхати за кордон через пункти пропуску на українсько-польській ділянці. Коштувала така послуга 25 тисяч доларів.

Зловмисників затримали після чергової зустрічі із "клієнтом".

"Наразі затриманим особам повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч .3 ст. 332 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави", – йдеться у повідомленні.

