На Волині затримали сім’ю, яка переправляла чоловіків за кордон
Правоохоронці викрили діяльність групи осіб, яка займалася незаконним переправленням чоловіків за кордон на території Волині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Протиправну схему організував 63-річний уродженець Полтавської області разом із двома доньками, старша з яких має статус особи з інвалідністю ІІ групи. Саме з нею "клієнти" укладали фіктивні шлюби, аби надалі виїхати за кордон через пункти пропуску на українсько-польській ділянці. Коштувала така послуга 25 тисяч доларів.
Зловмисників затримали після чергової зустрічі із "клієнтом".
"Наразі затриманим особам повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч .3 ст. 332 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у вересні на Волині біля кордону з Польщею знайшли мертвим військовослужбовця ДПСУ. Поряд із тілом прикордонника перебувала зброя.