На Волыни правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет стоимостью более 2,2 млн грн

фото: ГПСУ

Сотрудники Волынского пограничного отряда совместно с детективами Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, которые незаконно производили, хранили и продавали сигареты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Установлено, что противоправную схему организовал 26-летний Одесский житель. Там и находилось помещение для производства, хранения сырья и готовой продукции. Продавали контрафактные табачные изделия по всей территории Украины, в том числе и на Волыни.

Во время обысков правоохранители изъяли 2000 сигарет, более 1300 килограммов табака, более 400 тысяч гильз для упаковки сигарет, станок для изготовления табачных изделий, устройство для обертывания упаковок, черные записи и т.д.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 2,2 млн. грн.

