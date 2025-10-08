11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
UA | RU
UA | RU
08 октября 2025, 11:50

На Волыни правоохранители разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет стоимостью более 2,2 млн грн

08 октября 2025, 11:50
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Сотрудники Волынского пограничного отряда совместно с детективами Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, которые незаконно производили, хранили и продавали сигареты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Установлено, что противоправную схему организовал 26-летний Одесский житель. Там и находилось помещение для производства, хранения сырья и готовой продукции. Продавали контрафактные табачные изделия по всей территории Украины, в том числе и на Волыни.

Во время обысков правоохранители изъяли 2000 сигарет, более 1300 килограммов табака, более 400 тысяч гильз для упаковки сигарет, станок для изготовления табачных изделий, устройство для обертывания упаковок, черные записи и т.д.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 2,2 млн. грн.

Напомним, в Волынской области будут судить мужчину за продажу контрабандных сигарет на 2,6 млн. грн. Во время обыска детективы изъяли у фигуранта около 33 000 пачек сигарет.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Волынская область Волынь БЭБ ГПСУ сигареты видео
На Волыни столкнулись легковушка и бензовоз: произошла утечка горючего
08 октября 2025, 11:30
Предприятие по экспорту ягод на Волыни уклонилось от налогов и ренты на 4,5 млн грн
07 октября 2025, 21:00
На Волыни 16-летний подросток залез на крышу поезда и получил поражение током
05 октября 2025, 16:06
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
Во время войны местные выборы не будут проводить – решение ВР
08 октября 2025, 12:25
В Николаевской области работник исправительной колонии подрабатывал "наркокурьером"
08 октября 2025, 12:17
На Буковине предотвратили вывоз из Украины двух старинных самоваров, датированных XIX веком
08 октября 2025, 12:16
У Залужного готовятся к парламентским и президентским выборам – СМИ
08 октября 2025, 11:59
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
08 октября 2025, 11:57
Фейковые дома: в полиции предупредили о новой схеме аферистов
08 октября 2025, 11:35
Сумщина после ударов РФ: спасатели показали последствия атак
08 октября 2025, 11:34
На Волыни столкнулись легковушка и бензовоз: произошла утечка горючего
08 октября 2025, 11:30
Служебная халатность на 3 млн грн: бывшей руководительнице Секретариата ВР сообщили подозрение
08 октября 2025, 11:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Сергей Фурса
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »