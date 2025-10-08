11:57  08 октября
08 октября 2025, 15:49

На Волыни задержаны двое злоумышленников, которые за 6500 долларов переправляли мужчин в ЕС

08 октября 2025, 15:49
фото: ГПСУ
Вблизи города Нововолынск пограничники задержали двух злоумышленников, перевозивших в приграничье мужчину мобилизационного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, 29-летний организатор с 28-летним соучастником распространяли информацию через социальные сети о возможных вариантах незаконного пересечения границы. Свои услуги они оценили в 6500 долларов.

Задержаны злоумышленники при получении части денежных средств, а именно задатка в размере 2500 долларов.

Мужчинам доложено о подозрении по ст.332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Напомним, на Волыни стражи порядка разоблачили священнослужителя, который обещал за 10 000 долларов посвятить мужчину в дьяконы, что якобы позволяло избежать мобилизации. Теперь священнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

