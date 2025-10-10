Фото: Національна поліція України

П’яний чоловік на Волині влаштував стрілянину у селі та ледь не спричинив трагедію серед сусідів і правоохоронців

Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції у Волинській області, передає RegioNews.

У селі Завітне Луцького району поліція затримала 57-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння влаштував стрілянину та пошкодив майно сусідів. За словами односельців, під час інциденту зловмисник пошкодив камеру спостереження та сонячні панелі у домоволодінні жительки села.

Чоловіка затримали на місці події

Близько 16:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про небезпечну поведінку чоловіка. Коли поліція прибула на місце події, він відкрив вогонь у бік правоохоронців, проте ніхто не постраждав. Під час затримання у зловмисника вилучили мисливську рушницю, гранату Ф-1 із запалом та набої, які відправили на експертизу.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальні провадження за статтями 296 (Хуліганство), 263 (Незаконне поводження зі зброєю) та 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. Досудове слідство триває, правоохоронці продовжують збирати докази для встановлення всіх обставин події.

