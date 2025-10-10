12:45  10 жовтня
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
12:09  10 жовтня
На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій
11:47  10 жовтня
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
UA | RU
UA | RU
10 жовтня 2025, 20:03

57-річний чоловік влаштував стрілянину у Луцькому районі, пошкодивши майно сусідів

10 жовтня 2025, 20:03
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

П’яний чоловік на Волині влаштував стрілянину у селі та ледь не спричинив трагедію серед сусідів і правоохоронців

Про це повідомляють у Головному управлінні Національної поліції у Волинській області, передає RegioNews.

У селі Завітне Луцького району поліція затримала 57-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння влаштував стрілянину та пошкодив майно сусідів. За словами односельців, під час інциденту зловмисник пошкодив камеру спостереження та сонячні панелі у домоволодінні жительки села.

Чоловіка затримали на місці події

Близько 16:00 до правоохоронців надійшло повідомлення про небезпечну поведінку чоловіка. Коли поліція прибула на місце події, він відкрив вогонь у бік правоохоронців, проте ніхто не постраждав. Під час затримання у зловмисника вилучили мисливську рушницю, гранату Ф-1 із запалом та набої, які відправили на експертизу.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальні провадження за статтями 296 (Хуліганство), 263 (Незаконне поводження зі зброєю) та 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу. Досудове слідство триває, правоохоронці продовжують збирати докази для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, у Кривому Розі 16-річний хлопець отримав тяжке поранення голови, граючись із пістолетом вдома. Зараз слідчі з’ясовують, як зброя опинилася у вільному доступі та чи дотримувалися дорослі правил її зберігання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Волинська область Луцьк стрілянина Граната затримання хуліганство майно
На Закарпатті затримали чоловіка, який за $7 тис. планував переправити за кордон чотирьох осіб
10 жовтня 2025, 19:50
Труїли дітей: на Тернопільщині викрили масштабну наркомережу
10 жовтня 2025, 11:20
В Одесі затримали водія, який влаштував стрілянину на Фонтанській дорозі
10 жовтня 2025, 08:28
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
Вулиці без людей і зруйновані будинки: як виглядає прифронтове Покровське на Дніпропетровщині
10 жовтня 2025, 20:43
На Вінниччині затримали чоловіка за спробу незаконного вивезення 29-річного знайомого
10 жовтня 2025, 20:31
На фронті загинув український гуморист та учасник КВК
10 жовтня 2025, 20:15
На Закарпатті затримали чоловіка, який за $7 тис. планував переправити за кордон чотирьох осіб
10 жовтня 2025, 19:50
В Одесі засудили диверсанта, який намагався підпалити обладнання залізниці
10 жовтня 2025, 19:45
Втрата, якої можна було уникнути: на Закарпатті судитимуть матір за смерть 1-річної дитини
10 жовтня 2025, 19:35
В Івано-Франківській області чоловік прив’язав на ланцюг собаку до авто й тягнув по вулиці
10 жовтня 2025, 19:17
На Рівненщині 36-річний чоловік отримав 60 діб арешту за напад на поліцейського
10 жовтня 2025, 18:58
Журналісти знайшли в родин заступників голови Кіберполіції нерухомість та десятки мільйонів
10 жовтня 2025, 18:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »