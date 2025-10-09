13:57  09 жовтня
У Києві будуть судити чоловіка, який вбив собаку
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2025, 13:07

"Утеплився" сигаретами: волинянин намагався вивезти до Польщі 200 пачок під одягом

09 жовтня 2025, 13:07
Читайте также на русском языке
Фото: Держмитслужба
Читайте также
на русском языке

На митному посту "Ягодин" за допомогою службової собаки у водія вантажівки виявили 200 пачок сигарет, схованих під одягом

Про це повідомляє Держмитслужба, передає RegioNews.

Чоловік виїжджав з України як водій порожньої вантажівки. Цигарки марки Lifa без марок акцизного збору України, які, за його словами, він "купив на базарі", волинянин прикріпив до тіла клейкою стрічкою. Після спрацьовування кінологічної групи чоловік добровільно видав контрабандні цигарки митникам.

За даними контролюючих органів, водій уже мав судимості за порушення митних правил – цього року його двічі визнавали винним у спробах приховати товар від митного контролю.

Цього разу щодо порушника склали протокол за ч. 2 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 150% до 200% вартості предметів порушення з їх конфіскацією.

Цигарки вилучили, їхня вартість буде встановлена додатково.

Нагадаємо, раніше на Буковині в авто з дипломатичними номерами виявили контрабандні сигарети на мільйон гривень. Митники вилучили близько 6,7 тисяч пачок сигарет.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Волинська область прикордонники митниця контрабанда сигарети
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
В Одесі судитимуть чоловіка, який до смерті побив знайомого
09 жовтня 2025, 14:35
В Укрзалізниці відреагували на повідомлення про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині
09 жовтня 2025, 14:11
У Києві будуть судити чоловіка, який вбив собаку
09 жовтня 2025, 13:57
Росіяни атакували потяг у Чернігівській області
09 жовтня 2025, 13:50
Іповенція під Запоріжжям: незвичайний метод реабілітації для військових
09 жовтня 2025, 13:44
Сім днів пошуків: на Полтавщині знайшли тіло батька родини, що потонула
09 жовтня 2025, 13:39
Військові, які перебували у полоні, отримуватимуть 50 000 грн щомісяця
09 жовтня 2025, 13:24
Нобель як маркер впливу: що означає премія для стратегії Трампа
09 жовтня 2025, 13:22
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
09 жовтня 2025, 13:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »