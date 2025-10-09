Фото: Держмитслужба

На митному посту "Ягодин" за допомогою службової собаки у водія вантажівки виявили 200 пачок сигарет, схованих під одягом

Про це повідомляє Держмитслужба, передає RegioNews.

Чоловік виїжджав з України як водій порожньої вантажівки. Цигарки марки Lifa без марок акцизного збору України, які, за його словами, він "купив на базарі", волинянин прикріпив до тіла клейкою стрічкою. Після спрацьовування кінологічної групи чоловік добровільно видав контрабандні цигарки митникам.

За даними контролюючих органів, водій уже мав судимості за порушення митних правил – цього року його двічі визнавали винним у спробах приховати товар від митного контролю.

Цього разу щодо порушника склали протокол за ч. 2 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 150% до 200% вартості предметів порушення з їх конфіскацією.

Цигарки вилучили, їхня вартість буде встановлена додатково.

Нагадаємо, раніше на Буковині в авто з дипломатичними номерами виявили контрабандні сигарети на мільйон гривень. Митники вилучили близько 6,7 тисяч пачок сигарет.