Фото: пресс-служба полиции

Вчера вечером произошло опасное событие с участием несовершеннолетнего: 16-летний юноша получил поражение электрическим током, находясь на крыше вагона поезда у железнодорожной станции "Овадное" во Владимирском районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Пострадавшего с ожогами госпитализировали в местное медицинское учреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

По факту инцидента Владимирский районный отдел полиции начал досудебное расследование. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, чтобы определить, как произошло поражение током.

Полиция отмечает высокую опасность пребывания вблизи железнодорожных объектов. В частности, приближение к вагонам, путям и линиям электропередач может привести к смертельным исходам.

Напомним, в Одесской области несовершеннолетний получил травмы от удара током. По предварительным данным, группа местных подростков находилась рядом с грузовым поездом. В какой-то момент один из них решил забраться на крышу вагона, где его поразило электрическим током.