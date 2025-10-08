На Волині затримано двох зловмисників, які за 6500 доларів переправляли чоловіків до ЄС

фото: ДПСУ

Поблизу міста Нововолинськ прикордонники затримали двох зловмисників, які перевозили в прикордоння чоловіка мобілізаційного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, 29-річний організатор з 28-річним співучасником розповсюджували інформацію через соціальні мережі про можливі варіанти незаконного перетину кордону. Свої послуги вони оцінили у 6500 доларів США.

Затримали зловмисників під час отримання частини грошових коштів, а саме завдатку у розмірі 2500 доларів.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру за ст.332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Нагадаємо, на Волині правоохоронці викрили священнослужителя, який обіцяв за 10 000 доларів висвятити чоловіка у диякони, що нібито дозволяло уникнути мобілізації. Тепер священнику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.