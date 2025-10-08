11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08 жовтня 2025, 15:49

На Волині затримано двох зловмисників, які за 6500 доларів переправляли чоловіків до ЄС

08 жовтня 2025, 15:49
фото: ДПСУ
Поблизу міста Нововолинськ прикордонники затримали двох зловмисників, які перевозили в прикордоння чоловіка мобілізаційного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, 29-річний організатор з 28-річним співучасником розповсюджували інформацію через соціальні мережі про можливі варіанти незаконного перетину кордону. Свої послуги вони оцінили у 6500 доларів США.

Затримали зловмисників під час отримання частини грошових коштів, а саме завдатку у розмірі 2500 доларів.

Наразі чоловікам повідомлено про підозру за ст.332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Нагадаємо, на Волині правоохоронці викрили священнослужителя, який обіцяв за 10 000 доларів висвятити чоловіка у диякони, що нібито дозволяло уникнути мобілізації. Тепер священнику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Волинська область Волинь схема виїзд за кордон корупційна схема
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Польща планує провести військову комісію для понад 230 тисяч осіб у 2026 році: кого стосується та які штрафи передбачені
08 жовтня 2025, 17:19
На Миколаївщині судитимуть військовослужбовця, який вимагав хабарі за повернення бійців із СЗЧ
08 жовтня 2025, 17:11
У Дніпрі жінку засуджено до 10 років ув’язнення за створення дитячої порнографії із власним сином
08 жовтня 2025, 16:54
Засудили агентку РФ, яка коригувала удари по житлових районах Донеччини
08 жовтня 2025, 16:50
Google надасть українським студентам річний безплатний доступ до плану AI Pro: хто може скористатися
08 жовтня 2025, 16:44
На Київщині чоловік вбив дружину ножем
08 жовтня 2025, 16:21
В ОП назвали умову, за якої росіяни відчують війну
08 жовтня 2025, 16:12
У Залужного відреагували на новину про підготовку до виборів
08 жовтня 2025, 15:59
Середня зарплата в Україні знизилась: де платять найбільше, а де — найменше
08 жовтня 2025, 15:56
