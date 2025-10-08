Фото: ГСЧС

Вечером 7 октября в селе Дачное Волынской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик, перевозивший горючее

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате аварии произошла утечка. Спасатели устранили угрозу возгорания, перекачали горючее из поврежденной цистерны и провели очистку дороги.

Водитель легковушки получил травмы.

Напомним, в полиции рассказали подробности ДТП с маршруткой в Ровенской области, в результате которой один человек погиб, еще шестеро – травмировались.