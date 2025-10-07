21:59  07 октября
07 октября 2025, 21:00

Предприятие по экспорту ягод на Волыни уклонилось от налогов и ренты на 4,5 млн грн

07 октября 2025, 21:00
Фото: иллюстративное
Директор волынского предприятия признал уклонение от налогов и уплатил в бюджет более 4,5 млн грн

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

На Волыни завершилось досудебное расследование по уклонению от уплаты налогов предприятием, директор которого уплатил в бюджет более 4,5 млн гривен. Производство велось по ч.1 ст. 212 УК Украины о преднамеренном уклонении от налогов в значительных размерах. Прокуроры обеспечили возмещение причиненного государству ущерба в полном объеме.

Следствие установило, что в 2024 году компания экспортировала в страны Евросоюза замороженные грибы и ягоды на сумму более 23 млн. грн. При этом происхождение лесной продукции не было отражено в финансовой отчетности, что привело к неуплате налогов на сумму более 4,1 млн. грн.

Кроме того, предприятие незаконно заготовило 100 тонн черники без необходимых разрешений. Поэтому в местный бюджет не поступило почти 400 тыс. грн рентной платы за специальное использование лесных ресурсов. Общая сумма уклонения от налогов составила более 4,5 млн. грн.

Директор предприятия признал свою вину и полностью уплатил задолженность государству. Расследование проводило Управление БЭБ в Волынской области. Теперь дело будет рассматривать суд.

Ранее сообщалось, украинские модели Onlyfans за 2020–2022 годы накопили налоговый долг в сотни миллионов гривен. Налоговая служба теперь проверяет доходы за 2023 год, а законодательство угрожает авторам контента уголовной ответственностью.

