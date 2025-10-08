11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08 жовтня 2025, 11:50

На Волині правоохоронці викрили підпільний цех з виготовлення сигарет вартістю понад 2,2 млн грн

08 жовтня 2025, 11:50
фото: ДПСУ
Співробітники Волинського прикордонного загону спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які незаконно виготовляли, зберігали та продавали сигарети

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Встановлено, що протиправну схему організував 26-річний житель Одещини. Там і знаходилося приміщення для виробництва, зберігання сировини та готової продукції. Продавали контрафактні тютюнові вироби по всій території України, зокрема і на Волині.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 2000 цигарок, понад 1300 кілограмів табаку, більш як 400 тисяч гільз для пакування сигарет, станок для виготовлення тютюнових виробів, пристрій для обгортання упаковок, чорнові записи тощо.

Орієнтована вартість вилученого складає понад 2,2 млн грн.

Нагадаємо, у Волинській області судитимуть чоловіка за продаж контрабандних сигарет на 2,6 млн грн. Під час обшуку детективи вилучили у фігуранта майже 33 000 пачок сигарет.

03 жовтня 2025
Чинна заборона на виїзд чоловіків за кордон – неконституційна
07 серпня 2025
