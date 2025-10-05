18:32  04 жовтня
З 10 жовтня Укрзалізниця запускає щоденний поїзд Київ-Бухарест
10:38  05 жовтня
Смертельна пожежа на Київщині: троє людей загинули, серед них двоє дітей
12:20  05 жовтня
На Київщині водій автомобіля Audi A6 скоїв наїзд – 38-річний пішохід загинув на місці
05 жовтня 2025, 16:06

На Волині 16-річний підліток заліз на дах потяга і отримав ураження струмом

05 жовтня 2025, 16:06
Фото: пресслужба поліції
Учора ввечері сталася небезпечна подія за участю неповнолітнього: 16-річний юнак отримав ураження електричним струмом, перебуваючи на даху вагону потяга поблизу залізничної станції "Овадне" у Володимирському районі

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Потерпілого з опіками госпіталізували до місцевого медичного закладу, де йому надають необхідну допомогу.

За фактом інциденту Володимирський районний відділ поліції розпочав досудове розслідування. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Слідчі встановлюють усі обставини та причини події, щоб визначити, як саме сталося ураження струмом.

Поліція наголошує на високій небезпеці перебування поблизу залізничних об'єктів. Зокрема, наближення до вагонів, колій та ліній електропередач може призвести до смертельних наслідків.

Нагадаємо, в Одеській області неповнолітній зазнав травм від удару струмом. За попередніми даними, група місцевих підлітків перебувала поруч із вантажним потягом. У якийсь момент один із них вирішив забратися на дах вагона, де його вразило електричним струмом.

Волинь підліток електрика струм поїзд залізниця травма
