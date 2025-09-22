$10 тис. за церковну "посаду": на Волині священник обіцяв уникнути мобілізації

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці Волині викрили священнослужителя, який обіцяв за 10 тис. доларів висвятити чоловіка у диякони, що нібито дозволяло уникнути мобілізації та виключити його з реєстру "Оберіг"

Про це пише ZAXID.NET, передає RegioNews.

Як розповіла речниця спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, частину хабаря – 80 тис. грн – священник отримав на банківську картку, решту 8 тис. доларів – готівкою під час особистої зустрічі.

Для створення вигляду "справжнього" висвячення отець пропонував придбати спеціальний одяг і рекомендував вивчити певні біблійні тексти.

Під час санкціонованих обшуків вдома та в автомобілях ієрея вилучили засоби зв'язку, банківські картки та інші речові докази.

Священнику оголошено підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратура вже подала клопотання про обрання запобіжного заходу.

