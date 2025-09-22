14:55  22 вересня
Щоб син втік за кордон: у Києві лікарі поставили жінці "діагноз на замовлення"
13:39  22 вересня
$10 тис. за церковну "посаду": на Волині священник обіцяв уникнути мобілізації
12:15  22 вересня
Хасиди вже зібрались в Умані: що там відбувається
UA | RU
UA | RU
22 вересня 2025, 13:39

$10 тис. за церковну "посаду": на Волині священник обіцяв уникнути мобілізації

22 вересня 2025, 13:39
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Волині викрили священнослужителя, який обіцяв за 10 тис. доларів висвятити чоловіка у диякони, що нібито дозволяло уникнути мобілізації та виключити його з реєстру "Оберіг"

Про це пише ZAXID.NET, передає RegioNews.

Як розповіла речниця спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко, частину хабаря – 80 тис. грн – священник отримав на банківську картку, решту 8 тис. доларів – готівкою під час особистої зустрічі.

Для створення вигляду "справжнього" висвячення отець пропонував придбати спеціальний одяг і рекомендував вивчити певні біблійні тексти.

Під час санкціонованих обшуків вдома та в автомобілях ієрея вилучили засоби зв'язку, банківські картки та інші речові докази.

Священнику оголошено підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокуратура вже подала клопотання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Донеччині перед судом постануть правоохоронець і колишній співробітник ТЦК, яких звинувачують у підробці документів для чоловіків призовного віку. За даними слідства, вони пропонували охочим виїхати з України за 20 тисяч доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Волинська область мобілізація війна Священник ухилення від мобілізації посада диякон хабар ухилянт
На Волині пенсіонер передав 170 тис. грн для армії, а медпрацівниця їх присвоїла
19 вересня 2025, 14:25
Всі новини »
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
Ворожа атака на Запоріжжя: відомо деталі про стан потерпілих
22 вересня 2025, 16:54
У Києві щодня перекриватимуть Хрещатик під час хвилини мовчання
22 вересня 2025, 16:35
У Миколаєві загорівся очерет: вогонь наблизився до житлових будинків
22 вересня 2025, 16:10
На Київщині не добудували модульні будинки: куди зникли 4 млн грн благодійних коштів
22 вересня 2025, 15:50
Вбивство підлітка на фунікулері: суд виніс вирок ексспівробітнику УДО
22 вересня 2025, 15:29
Костянтинівка під ударами авіації та "Смерчів": пошкоджені будинки, є постраждалий
22 вересня 2025, 15:07
Щоб син втік за кордон: у Києві лікарі поставили жінці "діагноз на замовлення"
22 вересня 2025, 14:55
12 тис. грн за вступ і відстрочку від армії: викрито викладача у Львові
22 вересня 2025, 14:32
YASNO приймає заявки на грант: хто може отримати допомогу на бізнес
22 вересня 2025, 14:05
Масований удар по Запоріжжю: рятувальники завершили роботи, деблоковано тіла та ліквідовано пожежі
22 вересня 2025, 13:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »