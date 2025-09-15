Фото: Нацполіція

На фестивалі їжі у Луцьку поранили ножем неповнолітню дівчинку. За словами хлопця, це сталось випадково

Про це повідомляють "Волинські новини", передає RegioNews.

Інцидент стався 14 вересня на Food Fest у Луцьку на території Луцького національного технічного університету. 13-річній дівчинці завдали поранення ножем. За словами хлопця, він зробив це випадково.

Дитину відвезли до лікарні, надали їй допомогу та відпустили. Наразі їй нічого не загрожує. Правоохоронці з'ясовують всі обставини.

