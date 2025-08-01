В Николаевской области подростки избили 12-летнего мальчика и сняли это на видео
В Арбузинской громаде двое подростков из-за неприязненных личных отношений нанесли травмы 12-летнему мальчику. Избиение фиксировали видеосъемкой
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Мальчика поселке Арбузинка избили двое знакомых подростков 15 и 12 лет. Во время проведения первоочередных мероприятий полицейские обнаружили видео избиения парня вышеуказанными детьми. В полицию обратилась мать 12-летнего пострадавшего.
Следователи открыли производство по ч. 2 ст. 127 УКУ (пытка, совершенная по предварительному сговору группой лиц), наказуемая до 10 лет тюрьмы.
Полиция даст правовую оценку действиям подростков и примет процессуальные решения.
Напомним, во Львовской области полицейские установили девять подростков, которые травили 16-летнего парня с инвалидностью и выложили видео в интернет. На 16-летнего обидчика и родителей других участников инцидента, среди которых три девочки, составили админпротоколы.