На Волыни самолет сбросил ракету на жилой дом
Происшествие произошло в селе Копылья Волынской области
Как передает RegioNews, об этом сообщает ТРК "Аверс" со ссылкой на собственные источники.
По словам очевидцев, самолет летел очень низко над домами. В какой-то момент раздался взрыв. Люди говорят, что из самолета выпала ракета, попавшая в жилой дом. К счастью, людей в доме на тот момент не было.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ДБР. Продолжается досудебное расследование по ч.2 ст.416 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним).
Напомним, в конце июля на Волыни произошла авиакатастрофа с участием истребителя Mirage-2000. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленном воронке среди болотистой местности. Пилот истребителя выжил.
Масштабный пожар: на Волыни после атаки РФ горело предприятиеВсе новости »
10 сентября 2025, 09:16На Волыни две восьмиклассницы разбились на квадроцикле: одна в больнице
08 сентября 2025, 14:32
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
10 сентября 2025
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Киевская бизнесвумен вляпалась в скандал с Юрой Енакиевским
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
Эксфутболист сборной Украины обвинил руководство киевского "Динамо" в коррупции
11 сентября 2025, 23:54Келлог обсудил с Умеровым в Киеве гарантии безопасности для Украины
11 сентября 2025, 23:39Франция перебрасывает истребители к польско-украинской границе
11 сентября 2025, 23:14Эксначальник сервисного центра МВД в Ровенской области забыл задекларировать более 3 млн грн
11 сентября 2025, 22:55Что будет с ценами на капусту: эксперты рассказали, каких ценников ждать украинцам
11 сентября 2025, 22:50Певец MELOVIN оказался в больнице: артист рассказал, что заставило его плакать
11 сентября 2025, 22:30За скандальную главу Хмельницкой МСЭК Крупу внесли полный залог
11 сентября 2025, 22:12Атака российских дронов на Польшу. Какие выводы?
11 сентября 2025, 21:57Стоимость картофеля в Украине изменилась: какие цены в супермаркетах
11 сентября 2025, 21:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
НАБУ против Молчановой: чем известна столичная застройщица и причем здесь Иванющенко и Столар
Все блоги »