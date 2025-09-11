На Волыни самолет сбросил ракету на жилой дом

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщает ТРК "Аверс" со ссылкой на собственные источники.

По словам очевидцев, самолет летел очень низко над домами. В какой-то момент раздался взрыв. Люди говорят, что из самолета выпала ракета, попавшая в жилой дом. К счастью, людей в доме на тот момент не было.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ДБР. Продолжается досудебное расследование по ч.2 ст.416 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Напомним, в конце июля на Волыни произошла авиакатастрофа с участием истребителя Mirage-2000. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленном воронке среди болотистой местности. Пилот истребителя выжил.