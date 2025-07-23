Авиакатастрофа истребителя Mirage-2000 на Волыни: появились первые фото с места происшествия
ГБР открыло дело из-за аварии истребителя Mirage-2000 на Волыни
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Государственного бюро расследований.
Как сообщили в ведомстве, авария произошла вечером 22 июля на одном из аэродромов в Волынской области во время выполнения боевого полетного задания.
Предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленном воронке среди болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле.
Пилот истребителя вовремя катапультировался. Его состояние стабильное.
"Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 416 УК Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним, что повлекло за собой катастрофу", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Украине разбился истребитель Mirage-2000.