Авиакатастрофа истребителя Mirage-2000 на Волыни: появились первые фото с места происшествия

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Государственного бюро расследований.

Как сообщили в ведомстве, авария произошла вечером 22 июля на одном из аэродромов в Волынской области во время выполнения боевого полетного задания.

Предварительно установлено, что после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленном воронке среди болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле.

Пилот истребителя вовремя катапультировался. Его состояние стабильное.

"Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 416 УК Украины — нарушение правил полетов или подготовки к ним, что повлекло за собой катастрофу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Украине разбился истребитель Mirage-2000.