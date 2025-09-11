На Волині літак скинув ракету на житловий будинок

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомляє ТРК "Аверс" із посиланням на власні джерела.

За словами очевидців, літак летів дуже низько над будинками. В якийсь момент пролунав вибух. Люди кажуть, що із літака випала ракета, яка поцілила у житловий будинок. На щастя, людей у будинку на той момент не було.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група ДБР. Триває досудове розслідування за ч.2 ст.416 ККУ (Порушення правил польотів або підготовки до них).

Нагадаємо, наприкінці липня на Волині сталася авіакатастрофа за участі винищувача Mirage-2000. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Пілот винищувача вижив.