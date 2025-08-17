Ілюстративне фото

На Волині викрили чоловіка, який поширював російську пропаганду. Він виправдовував війну РФ проти України

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

26-річний житель Волині постане перед судом. Йдеться про виправдовування та визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України (ч.2 ст.436-2 КК України).

За даними слідства, з червня 2024 по травень 2025 року в дописах у Facebook чоловік називав українців нацистами. Він також закликав "ламати цю владу і всіх, хто їй близький". Фанат РФ був переконаний, що це нібито дії самих українців призвели до війни.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили 61-річного фаната РФ. У соцмережах він негативно висловлювався проти українських військових. Зокрема, він хвалив російського диктатора Путіна та мріяв про окупацію Києва.