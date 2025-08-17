16:18  16 серпня
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
15:29  16 серпня
На Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві
09:21  16 серпня
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
17 серпня 2025, 10:35

Називав українців "нацистами": на Волині будуть судити фаната РФ

17 серпня 2025, 10:35
Ілюстративне фото
На Волині викрили чоловіка, який поширював російську пропаганду. Він виправдовував війну РФ проти України

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

26-річний житель Волині постане перед судом. Йдеться про виправдовування та визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України (ч.2 ст.436-2 КК України).

За даними слідства, з червня 2024 по травень 2025 року в дописах у Facebook чоловік називав українців нацистами. Він також закликав "ламати цю владу і всіх, хто їй близький". Фанат РФ був переконаний, що це нібито дії самих українців призвели до війни.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили 61-річного фаната РФ. У соцмережах він негативно висловлювався проти українських військових. Зокрема, він хвалив російського диктатора Путіна та мріяв про окупацію Києва.

16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Європейська підтримка: лідери країн ЄС поїдуть з Зеленським до Трампа
17 серпня 2025, 14:55
У Харкові авто збило жінку з 5-місячним немовлям
17 серпня 2025, 14:35
У Кривому Розі неповнолітні стріляли в тварин
17 серпня 2025, 13:45
Росіяни атакували Харківщину: зруйновані будинки, є поранені
17 серпня 2025, 12:35
Трамп хоче провести зустріч із Зеленським та Путіним уже наступного тижня - ЗМІ
17 серпня 2025, 11:50
На Рівненщині в ДТП постраждали підлітки
17 серпня 2025, 11:25
На Житомирщині чоловік кинув у дружину гранату
17 серпня 2025, 10:55
Території, заборона вступати до НАТО, російська мова: які вимоги Путін висунув Україні для завершення війни
17 серпня 2025, 09:50
Зеленський летить до США обговорювати вихід із Донбасу в обмін на мир
16 серпня 2025, 18:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
