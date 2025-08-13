Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Луцьку правоохоронці викрили 19-річну дівчину, яка займалася сутенерством

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

За даними слідства, 19-річна мешканка Луцька протягом 2024 року втягувала інших жінок у проституцію та розміщувала в інтернеті оголошення про інтимні послуги за гроші.

Дівчині повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 303 КК України (сутенерство та втягнення осіб у заняття проституцією, скоєні неодноразово). Слідство триває.

Нагадаємо, раніше у Рівному викрили жінку, яка вербувала дівчат для занять проституцією. Зловмисниці повідомили про підозру за двома статтями.