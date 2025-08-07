На Харьковщине подростки попали в ДТП на мотоцикле — один в тяжелом состоянии
Накануне в городе Богодухов на улице Мусийчанской произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Skoda Octavia и мотоцикла Ducati, на котором находились трое подростков 13, 14 и 15 лет
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате столкновения несовершеннолетние получили тяжелые телесные повреждения, их госпитализированли. Один из ребят находится в крайне тяжелом состоянии.
По факту ДТП полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло тяжелые травмы потерпевшим.
Водитель автомобиля Skoda задержана.
Напомним, на Закарпатье в ДТП погиб 17-летний мотоциклист. По предварительным данным полиции, водитель легковушки BMW не справился с управлением при повороте на неосвещенном участке дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом.