На Харьковщине подростки попали в ДТП на мотоцикле — один в тяжелом состоянии

Накануне в городе Богодухов на улице Мусийчанской произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Skoda Octavia и мотоцикла Ducati, на котором находились трое подростков 13, 14 и 15 лет

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате столкновения несовершеннолетние получили тяжелые телесные повреждения, их госпитализированли. Один из ребят находится в крайне тяжелом состоянии.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло тяжелые травмы потерпевшим.

Водитель автомобиля Skoda задержана.

Напомним, на Закарпатье в ДТП погиб 17-летний мотоциклист. По предварительным данным полиции, водитель легковушки BMW не справился с управлением при повороте на неосвещенном участке дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом.