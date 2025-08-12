Во Львовской области в ДТП пострадали два человека: пенсионерка и 16-летний парень
ДТП произошло 11 августа около 16:00 в селе Бартатов Львовского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель скутера Honda AF 62, 16-летний житель района, наехал на пешехода, 71-летнюю львовянку.
В результате ДТП пожилая женщина и подросток получили травмы, их госпитализировали.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, 10 августа во Львовской области водитель Opel столкнулась с подводой. В результате ДТП 11-летняя пассажирка подводы получила травмы и была госпитализирована.
