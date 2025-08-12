На Волині — понад 300 аварій з дітьми з початку року: половина через мопеди

Ілюстративне фото: Національна поліція

З початку 2025 року у Волинській області зареєстровано понад 300 дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Близько половини цих ДТП сталися під час керування мопедами, скутерами, мотоциклами та двоколісним електротранспортом.

У чотирьох випадках аварії завершилися трагедією — загинули діти.

Правоохоронці закликають батьків контролювати дозвілля своїх дітей, не допускати керування транспортом без належної підготовки та категорії.

