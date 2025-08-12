10:18  12 августа
12 августа 2025, 10:12

Вблизи Ровно - ДТП с потерпевшими: детали инцидента

12 августа 2025, 10:12
Фото: полиция Ровенской области
В Ровенской области продолжается расследование обстоятельств вечернего ДТП, в котором пострадали три человека

Об этом сообщает полиция Ровенщины, передает RegioNews .

В селе Бармаки Ровенского района вечером 11 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Авария произошла около 19:10 на трассе "Ровно - Тучин".

Полиция перекрыла участок трассы после аварии

По предварительным данным полиции, столкнулись автомобили марок Mercedes и Citroen. В результате инцидента пострадали три человека, которых госпитализировали для медицинского обследования. В настоящее время врачи выясняют степень полученных травм.

Причины столкновения устанавливаются

На месте аварии работали следственно-оперативная группа полиции и бригада экстренной медицинской помощи. Движение транспорта на этом участке дороги временно затруднено. Полицейские организовали объезд по одной полосе по грунтовой обочине. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Солоницевке на Харьковщине во время сильного ливня автомобиль вылетел с дороги и врезался в гараж. В результате удара 57-летнего водителя зажало в салоне.

