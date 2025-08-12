Фото: полиция Ровенской области

В Ровенской области продолжается расследование обстоятельств вечернего ДТП, в котором пострадали три человека

Об этом сообщает полиция Ровенщины, передает RegioNews .

В селе Бармаки Ровенского района вечером 11 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Авария произошла около 19:10 на трассе "Ровно - Тучин".

Полиция перекрыла участок трассы после аварии

По предварительным данным полиции, столкнулись автомобили марок Mercedes и Citroen. В результате инцидента пострадали три человека, которых госпитализировали для медицинского обследования. В настоящее время врачи выясняют степень полученных травм.

Причины столкновения устанавливаются

На месте аварии работали следственно-оперативная группа полиции и бригада экстренной медицинской помощи. Движение транспорта на этом участке дороги временно затруднено. Полицейские организовали объезд по одной полосе по грунтовой обочине. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

