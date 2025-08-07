На Закарпатье всю ночь искали 17-летнего парня, заблудившегося в горах
Вечером 5 августа в селе Турички Ужгородского района с территории детского лагеря ушел 17-летний парень и пропал
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Юноша из Николаевской области сейчас временно проживает на Закарпатье и отдыхает в лагере в селе Турички.
На поиски подростка привлекли 31 человека – спасателей, полицейских с собакой и персонал лагеря. Также использовали два дрона.
Всю ночь прочесывали окрестности Туричек, сел Ликицары и Липовец, а также подножие горной долины Руна. В 06:45 6 августа парня нашли на дороге недалеко от лагеря – он был в удовлетворительном состоянии.
Напомним, 5 августа 41-летняя жительница Киевской области травмировалась на горе Гымба в Карпатах. Ей на помощь пришли горные спасатели.
