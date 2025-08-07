Фото: ГСЧС

Вечером 5 августа в селе Турички Ужгородского района с территории детского лагеря ушел 17-летний парень и пропал

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС .

Юноша из Николаевской области сейчас временно проживает на Закарпатье и отдыхает в лагере в селе Турички.

На поиски подростка привлекли 31 человека – спасателей, полицейских с собакой и персонал лагеря. Также использовали два дрона.

Всю ночь прочесывали окрестности Туричек, сел Ликицары и Липовец, а также подножие горной долины Руна. В 06:45 6 августа парня нашли на дороге недалеко от лагеря – он был в удовлетворительном состоянии.

