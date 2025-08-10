16:09  09 серпня
Stratus в Україні: де виявили новий варіант COVID-19
12:12  09 серпня
Міноборони назвало випадки, коли заброньованих можуть направити на ВЛК
10:11  10 серпня
5-річний хлопчик з Київщини загубився на пляжі Одещини, пройшовши 8 км
10 серпня 2025, 10:44

Жінка випала з вікна 9-го поверху в Луцьку: подробиці події

10 серпня 2025, 10:44
Фото: Головне управління ДСНС України у Волинській області
Рятувальники оперативно врятували жінку, яка випала з вікна дев’ятого поверху житлового будинку у Луцьку

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області, передає RegioNews.

10 серпня о 5:17 ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Загородній у Луцьку. Жінка випала з вікна дев'ятого поверху житлового будинку та впала на дах магазину, розташованого поруч.

Рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста оперативно проникли до квартири на тому ж поверсі, де перебувала постраждала. Вони зафіксували жінку на твердих ношах і обережно винесли її на вулицю, щоб передати медикам. Постраждала була у свідомості під час транспортування.

Рятувальники швидко дісталися до постраждалої

Наразі обставини інциденту з'ясовують правоохоронні органи. Відкрито відповідне провадження, щоб встановити причини падіння та обставини події. Рятувальники наголошують на важливості швидкого реагування у подібних випадках і закликають бути обережними в побуті.

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині сталася надзвичайна подія за участю маленької дитини. 4-річний хлопчик випав з вікна четвертого поверху багатоповерхового будинку. Дитину госпіталізували.

08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
