Жінка випала з вікна 9-го поверху в Луцьку: подробиці події
Рятувальники оперативно врятували жінку, яка випала з вікна дев’ятого поверху житлового будинку у Луцьку
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області, передає RegioNews.
10 серпня о 5:17 ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Загородній у Луцьку. Жінка випала з вікна дев'ятого поверху житлового будинку та впала на дах магазину, розташованого поруч.
Рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста оперативно проникли до квартири на тому ж поверсі, де перебувала постраждала. Вони зафіксували жінку на твердих ношах і обережно винесли її на вулицю, щоб передати медикам. Постраждала була у свідомості під час транспортування.
Наразі обставини інциденту з'ясовують правоохоронні органи. Відкрито відповідне провадження, щоб встановити причини падіння та обставини події. Рятувальники наголошують на важливості швидкого реагування у подібних випадках і закликають бути обережними в побуті.
Раніше повідомлялося, що на Полтавщині сталася надзвичайна подія за участю маленької дитини. 4-річний хлопчик випав з вікна четвертого поверху багатоповерхового будинку. Дитину госпіталізували.