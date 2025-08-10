Фото: Головне управління ДСНС України у Волинській області

Рятувальники оперативно врятували жінку, яка випала з вікна дев’ятого поверху житлового будинку у Луцьку

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області, передає RegioNews.

10 серпня о 5:17 ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Загородній у Луцьку. Жінка випала з вікна дев'ятого поверху житлового будинку та впала на дах магазину, розташованого поруч.

Рятувальники 1-ї державної пожежно-рятувальної частини міста оперативно проникли до квартири на тому ж поверсі, де перебувала постраждала. Вони зафіксували жінку на твердих ношах і обережно винесли її на вулицю, щоб передати медикам. Постраждала була у свідомості під час транспортування.

Рятувальники швидко дісталися до постраждалої

Наразі обставини інциденту з'ясовують правоохоронні органи. Відкрито відповідне провадження, щоб встановити причини падіння та обставини події. Рятувальники наголошують на важливості швидкого реагування у подібних випадках і закликають бути обережними в побуті.

